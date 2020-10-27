2020/10/27 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سيغيب عن موقعة برشلونة المنتظرة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).