كركوك... نجاح عملية جراحية نادرة

2020/10/27 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور نبيل حمدي بوشناق مدير عام دائرة صحة كركوك عن نجاح فريق طبي متخصص من اجراء عملية جراحية منظارية خاصة بمستشفى آزادي التعليمي وذلك باستئصال ورم الغدة النخامية عن طريق الناظور الانفي.

وأكد الدكتور كيلان قادر علي مدير مستشفى آزادي التعليمي اجراء العملية المنظارية من قبل فريق طبي متخصص عن طريق الاجهزة الحديثة التي تم تجهيزها للمستشفى من قبل دائرة صحة كركوك في الآونة الاخيرة، وتألف الفريق الطبي من الدكتور اردم جمال اختصاصي جراحة الجملة العصبية والدكتور غانم مسلم اختصاصي التخدير وكل من مساعدي التخدير والملاكات التمريضية شوان جلال وبلال باهر وسهلان جلال وماري عثمان وبروسكة ازاد وايمان عثمان ومنى نوري.

واوضح الدكتور اردم اختصاصي جراحة الجملة العصبية والطبيب المشرف على العملية الجراحية ان المريضة (م . أ) البالغة من العمر 44 سنة، كانت تعاني من صداع مع ضعف البصر وبعد اجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية تبين وجود ورم في الغدة النخامية مما استوجب اجراء عملية جراحية لها عن طريق الناظور الانفي تم فيها استئصال الورم وتكللت بالنجاح والحالة الصحية للمريضة مستقرة بعد العملية وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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