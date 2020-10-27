2020/10/27 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة السليمانية شفاء 14 مصابا بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان لها يوم الثلاثاء، انه تم ادخال 21 مواطنا في الحجر الصحي فيما شفي 14 مصابا من الفايروس، مشيرة الى وفاة 8 مصابين بالفايروس.

وحسب بيان المديرية لايزال هناك 211 مصابا بالفايروس يتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بكورونا.

PUKmedia / ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية... وفاة 8 مصابين بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية... وفاة 8 مصابين بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).