بإستراتيجيتين مختلفتين.. ترمب وبايدن يتسابقان في الولايات المتأرجحة

2020/10/27 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يواصل الرئيس الاميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حملاتهما الانتخابية في ولايات حاسمة متأرجحة، قبل أسبوع من يوم الاقتراع في الثالث من تشرين الثاني.

ويحرص ترمب على الحضور شخصيا في معظم التجمعات الانتخابية، بينما يستعين بايدن، في الغالب، بمقربين من القادة الديمقراطيين ذوي الشعبية الكبيرة، مثل الرئيس السابق، باراك أوباما.

ويشارك ترامب، الثلاثاء، في ثلاثة تجمعات انتخابية بولايات ميشيغن وويسكونسن ونبراسكا، ويتوجه الأربعاء إلى أريزونا وفلوريدا للترويج لبرنامجه.

أما جو بايدن، فيسافر الثلاثاء إلى ولاية جورجيا، التي لم تؤيد رئيسا ديمقراطيا منذ عام 1992، ليقيم هناك تجمعين انتخابيين، ثم يسافر إلى ولاية آيوا الأربعاء.

وقد ركزت كلتا الحملتين خلال يوم الاثنين، على ولاية بنسلفانيا، حيث اجتذب ترامب الآلاف من المؤيدين، بينما اكتفى بايدن بتحية مجموعة صغيرة من أنصاره خارج مكتب ميداني لحملته الانتخابية في مدينة تشيستر.

ومن المقرر ان يزور ترامب ما بين 12 إلى 15 مدينة في الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات".

ا.ح

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