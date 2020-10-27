روسيا تقدم لقاح كورونا إلى الصحة العالمية

2020/10/27 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدمت روسيا، الثلاثاء، طلبا لمنظمة الصحة العالمية لاعتماد اول لقاح أعدته ضد فيروس كورونا المستجد والمسمى "سبوتنيك في".

وذكر صندوق السيادة الروسي المشارك في تطوير اللقاح، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، إنه "قدم طلبا "للتسجيل السريع والتأهيل المسبق "للقاح سبوتنيك في إلى منظمة الصحة العالمية".

واضاف، أنه "في سياق الوباء، فإن التسريع في تسجيل اللقاح حسب إجراءات (منظمة الصحة العالمية) سيجعل اللقاح الروسي متاحا للجميع في وقت أقصر مقارنة بالإجراءات التقليدية".

واوضح، أن "الاختيار الأولي الناجح سيسمح بإدراج لقاح سبوتنيك في على قائمة الأدوية التي تستخدمها البلدان لشراء الأدوية بكميات كبيرة".

وكانت روسيا قد اعلنت في أوائل شهر اب أنها طورت وسجلت اللقاح "الأول" ضد كوفيد-19، الذي أعده مركز غماليا للأبحاث في موسكو مع وزارة الدفاع الروسية.

وتقول السلطات الروسية إن روسيا، "من أولى دول العالم التي طلبت من منظمة الصحة العالمية التأهيل المسبق للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعد التسجيل من قبل السلطات في روسيا الخطوة التي تسبق المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأطلق على اللقاح اسم "سبوتنيك في" تيمنا بأول قمر اصطناعي في التاريخ صممه الاتحاد السوفياتي، لكن العالم شكك في اللقاح التجريبي الروسي، خصوصا لأنه لم يكن قد وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب لدى الإعلان عنه.

ومع ذلك، قال عدد كبير من أبناء النخبة السياسية الروسية إنهم تلقوا التطعيم، واستشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على وجه الخصوص بإحدى بناته كمثال، وتأمل الحكومة في توزيعه بكثافة في البلاد في الأشهر المقبلة.

ا.ح

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