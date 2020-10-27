البايرن يهزم لوكوموتيف بثنائية بدوري الأبطال

2020/10/27 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حقق بايرن ميونخ الألماني، فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هدفا بايرن جاءا عبر الثنائي الألماني ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش في الدقيقتين 13 و79، فيما أحرز أنطون ميرانتشوك هدف لوكوموتيف في الدقيقة 70.

المصدر: كورة

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