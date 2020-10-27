"استهدفت الشرق الأوسط".. فيسبوك تكشف "شبكة إيرانية خبيثة"

2020/10/27 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك بأن قراصنة إيرانيين يشتبه بضلوعهم في إرسال رسائل تهديدية للناخبين الأميركيين، الأسبوع الماضي، كانوا مسؤولين أيضا عن شن حملة دعائية بمعلومات كاذبة، العام الماضي، استهدفت الشرق الأوسط.

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