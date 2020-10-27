علمانية بلا علمانية!!! - احمد جمعة

2020/10/27 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة صوت الروائيين والشعراء والكتاب والنقاد العرب أين هو؟؟!!ولا صوت عربي علماني، حتى الآن كسر طوق الخوف وغرَّد خارج السرب فيما يتعلق بعلمانيةِ فرنسا!! هذا الصمت والاستحياء لا علاقة له بازدراء الأديان، فحرية الأديان مكفولة وهي جزءٌ من منظومةِ التفكير الحر...لكن أن يغرد الجميع باتجاه ازدراء العلمانية ولا صوت يشذّ ويخترق المسكوت عنه ويرى العقل والمنطق فيما جرى بأرض فرنسا التي شهدت مذبحة همجية لأستاذ، ......





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