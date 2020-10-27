البرلمان يصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن انشاء تحالف للاراضي الجافة

2020/10/27 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع

قانون تصديق اتفاقية بشأن انشاء

التحالف العالمي للاراضي الجافة.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت

على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب

الازدواج الضريبي ومنع الت

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