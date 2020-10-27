روسيا تقدم لقاح كورونا إلى الصحة العالمية “لاعتماده سريعا”

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن صندوق السيادة الروسي، الثلاثاء، أن روسيا قدمت طلبًا إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق لأول لقاح أعدته ضد فيروس كورونا المستجد والمسمى “سبوتنيك في”.وقال صندوق السيادة الروسي المشارك في تطوير اللقاح، في بيان صحفي، إنه قدم طلبًا “للتسجيل السريع والتأهيل المسبق” للقاح سبوتنيك في إلى منظمة الصحة العالمية.وتقول السلطات …

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