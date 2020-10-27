الجبوري”ابو مازن” رئيساً للجبهة العراقية والمفرجي “اللسان الرسمي” لها

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سمت الجبهة العراقية، الثلاثاء، رئيساً لكتلتها النيابية، وعدد من مناصب هيكلها التنظيمي. وذكر مصدر تابعه “النور نيوز” ان “عدد من نواب الجبهة غادروا جلسة مجلس النواب، وعقدوا اجتماعاً في منزل امين عام الحزب الاسلامي النائب رشيد العزاوي”، مبيناً ان “المتواجدين في دار العزاوي 35 نائباً”. واضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، …

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