بايرن ميونخ ينتزع فوزًا ثمينًا من أنياب لوكوموتيف بدوري أبطال أوروبا

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حقق بايرن ميونخ الألماني، فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.سجل هدفي العملاق البافاري، ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش في الدقيقتين (13) و(79)، فيما أحرز أنطون ميرانتشوك هدف لوكوموتيف الوحيد في الدقيقة (70).وعزز الفوز البافاري صدارة بايرن ميونخ للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما احتل لوكوموتيف موسكو الروسي، المركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطة واحدة./انتهى9

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