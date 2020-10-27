دوري أبطال أوروبا .. شاختار يواصل إحراج الكبار بانتزاع نقطة من انتر ميلان

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تعادل إنتر ميلان مع مضيفه شاختار دونيتسك، بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبهذا التعادل، رفع شاختار رصيده إلى 4 نقاط بصدارة المجموعة الثانية، بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني./انتهى9

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