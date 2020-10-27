اللجنة الفنية في التطبيعية تجتمع بمدربي المنتخبات الوطنية

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /اجتمعتْ اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم مع مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية ، من أجل الوقوف على استعدادات تلك المنتخبات في الاستحقاقات التي تنتظرها.وقالت التطبيعية في بيان صحفي :" تم في الاجتماع، الذي عقد بحضور رئيس اللجنة شامل كامل، التشديد على ضرورة تقديم منهاج لمدة ستة أشهر من الملاكات الفنية للمنتخبات بما يسهم برسم خطط رصينة للارتقاء فنيا باللاعبين ليكونوا جاهزين للاستحقاقات المقبلة".و قررتْ اللجنة الفنية إضافة محللين متخصصين للمنتخبات الوطنية تماشيا مع التطور الحاصل في عالم كرة القدم، وأهمية اللحاق بركب كرة القدم الحديثة التي ترتبط بالتكنولوجيا وتحليل الفريق والمنافسين، وتشخيص الأخطاء والعمل على معالجتها.واوضحت اللجنة :" ان الهيئة التطبيعية ماضية في مكافحة آفة التزوير وخلق منتخبات سنية بأعمار صحيحة بما يضمن الاستمرارية وتكافؤ الفرص للمواهب لتمثيل المنتخبات".كما أكدتْ اللجنة الفنية انها ستطلق لجنة خاصة تتولى زمام المشروع، وتعمل على جلب المستشارين والمحاضرين الأجانب للعمل على تطوير المواهب.وتكونت لجنة الاشراف الفني التي ستشرف على المنتخبات ، من اسعد لازم رئيسا للجنة، و وسام نجيب مقررا للجنة، وداود العزاوي مشرفا فنيا لمنتخب الشباب، و رياض مزهر مشرفا فنيا لمنتخب الناشئين، ورافد سالم مشرفا فنيا لمنتخب الاشبال./ انتهى

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