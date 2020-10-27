ملا طلال: لا توجد نية لطبع العملة لسد عجز الرواتب في العراق

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، وجود نوايا لدى البنك المركزي العراقي، لطبع عملة جديدة، وفيما أكد أن رواتب ا...

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