ولايتي: العراق أقوى دولة عربية واليد العليا في المنطقة للمقاومة

2020/10/27 | 23:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية علي اكبر ولايتي، خلال لقائه مع الشيخ أكرم الكعبي، العراق "أقوى دولة عربية"، وأكد أن اليد العليا في المنط...

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