سفير عراقي يتنكر بالكمامة ويكشف الغاية

2020/10/27 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنكر سفير عراقي، بواسطة الكمامة للحصول على "بعض الخصوصية".

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