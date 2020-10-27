بايرن ميونخ يتخطى لوكوموتيف بشق الأنفس في دوري أبطال أوروبا

2020/10/27 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب "لوكوموتيف"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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