مستشار الكاظمي يكشف عدد الاحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات

2020/10/27 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي، الثلاثاء، تسجيل المفوضية نحو 230 حزبا بينها جديدة للتنافس في الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في 6 حزيران من العام المقبل.

وأشاد الهنداوي في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، بنجاح مجلس النواب بالتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة في جميع المحافظات العراقية، معربا عن ثقته بإمكان الوصول إلى حل قريب جدا لدوائر كركوك.

وأكد المستشار، تمسك رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران من العام المقبل.

وأشار الهنداوي، إلى تواصل وتقدم الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات ديمقراطية مقبولة وطنيا ودوليا ونزيهة وشفافة وحرة وتحترم مبادئ الدستور والمعايير الدولية.

كما أعرب الهنداوي عن ثقته بقدرة مفوضية الانتخابات على القيام بمهمتها على أحسن وجه، مشيدا بالخبرات المتميزة لعدد كبير من العاملين فيها.

وشدد على أهمية الدعم الدولي سواء في مجال التدريب والدعم والمتابعة أو في مجال مراقبة الانتخابات في جميع المراحل بدءا من تسجيل الناخبين بايومتريا حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.

وأوضح الهنداوي، أن "المفوضية سجلت انطلاقة ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية، وكذلك في مجال تسجيل الأحزاب المتنافسة والتي بلغ عددها حاليا نحو 230 حزبا بينهم أحزاب جديدة، فيما تواصل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاتها لبحث خططها الخاصة لحماية الانتخابات، داعيا البرلمان إلى توظيف حيويته الراهنة لتعديل قانون المحكمة خلال الأيام المقبلة".

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