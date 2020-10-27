2020/10/27 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جوسيب ماريا بارتوميو، الثلاثاء، أنه تقدم باستقالته من رئاسة برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى جانب جميع أفراد مجلس ادارة النادي الكاتالوني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي برشلونة يعلن استقالته من منصبه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي برشلونة يعلن استقالته من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).