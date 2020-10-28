إيطاليا تعلن تسجيل 21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

2020/10/28 | 00:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل

21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة

اليوم الثلاثاء، هي أعلى من الحصيلة

التي سجلت في 15 مايو والتي بلغت 200 حالة

وفاة.

وأعل

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