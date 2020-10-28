فرنسا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

2020/10/28 | 00:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية،

تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات

يومية منذ أبريل الماضي.

وتضمنت البيانات حصيلة الوفيات في

المستشفيات، والتي يتم الإبل

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