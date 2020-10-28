الجبهة العراقية تختار “ابو مازن” رئيسا لكتلتها البرلمانية

2020/10/28 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت الجبهة العراقية عن انتخابا النائب احمد الجبوري (أبو مازن) رئيسا لكتلتها النيابية، والنائبة ناهدة الدايني نائبا للرئيس ،ومحمد الخالدي مقررا للكتلة.



وعقدت الهيئة العامة للجبهة (40 نائبا) اجتماعا مساء اليوم في منزل الامين العام للحزب الاسلامي رشيد العزاوي، بعد الإعلان عن تشكيل الهيئة القيادية مساء امس وانتخاب أسامة النجيفي رئيسا لها.



وقال بيان […]

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