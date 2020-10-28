القبض على احد المطلوبين بتمويل الارهاب وغسيل الاموال في بغداد

2020/10/28 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على احد المطلوبين بتمويل الإرهاب وغسيل الاموال في بغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان قوة من الفرقة الأولى القت القبض على احد المطلوبين وفق الماده القانونية ٣٦ من قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب ورد اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين، يرافقه شخصان ، قاموا بالاعتداء على احدى المفارز المنفذة للواجب " ./انتهى9

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