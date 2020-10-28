بالوثيقة.. جبهة النجيفي تنتخب هيأة رئاسة كتلتها البرلمانية

2020/10/28 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتخب الهيأة العامة للجبهة العراقية برئاسة أسامة النجيفي، هيأة رئاسة كتلة الجبهة في مجلس النواب.

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