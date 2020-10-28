مارادونا في الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا

2020/10/28 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} وُضع النجم الارجنتيني دييغو مارادونا، مدرب فريق خمنازيا اسغريما، في الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعد أن ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس كورونا المستجد كما كشفت الصحف المحلية اليوم.

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