2020/10/28 | 00:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار عن اعتقال تسعة متهمين بنزاع عشائري مسلح حدث ، مساء امس الاثنين ، اثر خلاف على مجرى نهر في ارض زراعية في قضاء سوق الشيوخ ، تسبب بمقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين .



وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال تسعة متهمين بنزاع عشائري مسلح على مجرى نهر في ذي قار وكالة الصحافة المستقلة.

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