2020/10/28 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

1030 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر مناطق من العراق بمنخفض جوي بداية الشهر المقبل، يسبب هطول أمطار على مناطق تتباين نماذج الطقس في تحديدها ومدى شدتها.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (27 تشرين الأول 2020): "المنخفض بداية الشهر المقبل يعاني صراع البقاء مع المرتفع شبه المداري.



والمستفيد من الامطار مصر وليبيا وبلاد الشام والاردن ومناطق من العراق وشمال وغرب السعودية" .

وأضاف: "ولا تزال نماذج الطقس تضع توقعات متباينة لمناطق الهطول وشدتها للحالة المتوقعة وسيكون الحكم فيها هو تراجع المرتفع قليلا مع زيادة تبريد المنخفض وهذا ما يعزز ايجابية الحالة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة جوية يستفيد منها العراق بداية الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة جوية يستفيد منها العراق بداية الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).