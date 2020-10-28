نائب عن سائرون يصوّر مدير بلدية أثناء الصراخ عليه وطرده من الحسينية!

2020/10/28 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم النائب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، الثلاثاء، مدير بلدية منطقة الحسينية في بغداد، اثناء نقاش دار بينهم، ليتطور الى طرد مدير البلدية من المكتب، وفقا لما يظهره مقطع مرئي نشره مكتب النائب.



وحصل "ناس" (27 تشرين الاول 2020)، على تصوير اثناء مشادة كلامية دارت بين النائب الساعدي ومدير بلدية الحسينية.

وارتفعت حدة المشادة بعد ان اكتشف مدير بلدية الحسينية تصويره من قبل احد عناصر مكتب النائب الساعدي، اثناء حديثه، مما دعا النائب عن كتلة سائرون إلى الصراخ على مدير البلدية وطرده من المكتب قائلاً له: " لف چوالاتك واطلع".

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