آخر قرارته.. رئيس برشلونة المستقيل يفجر مفاجأة

2020/10/28 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر رئيس نادي برشلونة الإسباني المستقيل جوسيب بارتوميو، مفاجأة من العيار الثقيل، الثلاثاء، بعد إعلانه موافقة النادي على المشاركة في بطولة "الدوري الأوروبي الممتاز".

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