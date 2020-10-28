2020/10/28 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت" بنحو 30 بالمائة خلال الربع المالي الأول لتتجاوز توقعات المحللين، كما صعدت الإيرادات بدعم عائدات "أزور".

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