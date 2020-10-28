2020/10/28 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 220 نقطة مع استمرار زيادة إصابات كورونا.

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