الدفاع تنعى قائد قاعدة الأسد وتكشف سبب الوفاة

2020/10/28 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له بإذن الله اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة قائد قاعدة الاسد الجوية، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية، حيث كان للفقيد دور بارز ومواقف بطولية اثناء خدمته العسكرية المشرفة.

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