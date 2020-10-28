الخليج الأمريكي يستعد لأشد الأعاصير نشاطاً في التاريخ

2020/10/28 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستعد ساحل الخليج الأمريكي لإعصار جديد هذا العام، وهو سيكون أحد أشد الأعاصير نشاطا في التاريخ حيث يشق طريقه عبر خليج المكسيك متوجها نحو لويزيانا.

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