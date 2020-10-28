2020/10/28 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..أعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن انتها اعمال المسح والتخطيط والتصوير للمباني التراثية الشاخصة في المحافظة.



وقال بيان للمفتشية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اعمال مسح المباني التراثية التي اشرفت عليها الدكتورة زينب عبد الله هلال ، من الهيئة العامة للآثار والتراث ، انتهت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية آثار ذي قار تكشف عن 38 مبنى تراثي وكالة الصحافة المستقلة.

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