2020/10/28 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) يتواصل العمل في قاعة بغداد آرينا، التي تسع 7 آلاف متفرج في المدينة الشبابية، والذي تنفذه شركة المدنية للمقاولات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة، بنسب انجاز متقدمة.



وأكد المهندس عماد غازي أن مراحل الانجاز في المشروع وصلت الى نسب متقدمة في الكثير من الأعمال وكانت لزيارات وتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الأثر الكبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نسب انجاز متقدمة في مشروع قاعة بغداد آرينا وكالة الصحافة المستقلة.

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