2020/10/28 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، مساء الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري باستخدام الأسلحة المتوسطة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، قضاء الاصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "النزاع العشائري استخدمت به الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مشيرا الى "مساع عشائرية لحل النزاع بعد فشل القوات الأمنية الاقتراب من المنطقة"، بحسب المصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اندلاع نزاع عشائري باستخدام اسلحة متوسطة شرقي الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اندلاع نزاع عشائري باستخدام اسلحة متوسطة شرقي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).