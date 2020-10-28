رونالدو خضع لفحص كورونا 18 مرة.. والنتيجة لم تتغير

2020/10/28 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحافية في إيطاليا والبرتغال بأن فحص الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما زالت نتيجته إيجابية عشية مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لضيفه برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا، من دون أن يصدر أي بيان رسمي يؤكد غيابه حتى الآن عن المواجهة المرتقبة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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