2020/10/28 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أكد المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.



و قال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في بغداد، أن الانباء التي تحدثت حول نية البنك المركزي، طبع عملة جديدة، هي انباء غير صحيحة، لأن ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي، إدارة واضحة وتهدف للحفاظ على سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة العراقية ..



رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل وكالة الصحافة المستقلة.

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