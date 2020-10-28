2020/10/28 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ احتلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، لليوم الخامس .



وظهرت رانيا يوسف ، على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة، مرتدية جامب سوت شورت مثير لفتت به الأنظار ، لتتصدر تريند موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



“من الديناصورات لإطلالة مثيرة” رانيا يوسف تحتل تريند مهرجان الجونة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. “من الديناصورات لإطلالة مثيرة” رانيا يوسف تحتل تريند مهرجان الجونة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. “من الديناصورات لإطلالة مثيرة” رانيا يوسف تحتل تريند مهرجان الجونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).