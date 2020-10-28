2020/10/28 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.



ونستعرض لكم في الآتي نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وترتيب المجموعات بعدها.



نتائج المجموعة الأولى: لوكوموتيف موسكو 1 × […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



تعرف على نتائج الثلاثاء وكالة الصحافة المستقلة.

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