العراق يسجل اكثر من 24 موظف مزودج الراتب

2020/10/28 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ….



كشف وزير العمل و الشؤون الإجتماعية العراقي عادل حاشوش عن وجود نحو 24 الف شخصاً يتقاضون رواتب مزدوجة بمختلف دوائر ومؤسسات الدولة.



وذكر الحاشوش بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالتحري فقد فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدول.



و […]

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