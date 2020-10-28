ريال مدريد يخطف تعادلا مثيرا من مونشنجلادباخ

2020/10/28 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اقتنص ريال مدريد تعادلا في الثواني الأخيرة، بنتيجة (2-2) أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل هدفي بوروسيا مونشنجلادباخ ماركوس تورام في الدقائق 33 و58، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 87، وكاسيميرو في الدقيقة (90+3).وبهذا التعادل يرفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطتين في وصافة المجموعة الثانية، بينما يرفع ريال مدريد رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير.بدأ ريال مدريد المباراة بتهديد مُبكر من الفرنسي كريم بنزيما، الذي سدد كرة من الطرف الأيمن مرات أعلى مرمى مونشنجلادباخ في الدقيقة 1.وجاءت ثاني محاولات ريال مدريد في الدقيقة 28، حيث أرسل توني كروس لاعب خط وسط الميرنجي تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سومر وحولها إلى ركنية.ومن أول هجمة لبوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة، نجح ماركوس تورام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33، حيث تلقى كرة عرضية أرضية من زميله بليا في منطقة الجزاء وسدد بقوة أقصى يسار الحارس كورتوا.ولم يشهد الشوط الأول أي محاولات خطرة من ريال مدريد بعد الهدف الذي استقبله في مرماه، رغم السيطرة الكبيرة للميرنجي على الكرة، فشل في تهديد مرمى مونشنجلادباخ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان بهدف دون رد.ومع بداية الشوط الثاني، حاول ماركو أسينسيو تعديل النتيجة لريال مدريد، سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس سومر في الدقيقة 46.وجاء الرد سريعًا من الألمان بعد دقيقة واحدة، حيث وصلت الكرة بين قدمي تورام على الطرف الأيسر الذي سدد كرة أمسك بها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بسهولة.ونجح تورام في تسجيل الهدف الثاني لبوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 58، حيث استغل تصدي كورتوا لتسديدة ارتدت أمام قدميه سجلها بسهولة في الشباك، مستغلا كسر ميندي مدافع الميرنجي للتسلل.وكاد بليا مهاجم مونشنجلادباخ أن يُضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 60، لولا تألق الحارس كورتوا.وواصل كورتوا تصديه لمحاولات الألمان، وهذه المرة تسديدة من هوفمان تصدى لها البلجيكي بقدمه في الدقيقة 62.وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الدفع بإيدين هازارد لأول مرة هذا الموسم، ولوكا مودريتش بدلا من فينيسيوس جونيور وكروس، ولاحقًا أشرك رودريجو بدلا من ماركو أسينسيو.وكاد هازارد أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 72، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكن في الشباك الخارجية لمرمى بوروسيا مونشنجلادباخ.وسجل كريم بنزيما هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 87، حيث تلقى تمريرة بالرأس من زميله كاسيميرو، وسجل من ركلة مزدوجة في منتصف المرمى.واقتنص كاسيميرو هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 93، بنفس سينايرو الهدف الأول، حيث تلقى تمريرة بالرأس من سيرجيو راموس وسدد بقوة في الشباك، ليمنح الميرنجي تعادلا بطعم الانتصار.

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