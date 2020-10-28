الدفاع تنعى قائد قاعدة الأسد الجوية

2020/10/28 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

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نعى وزير الدفاع، جمعة عناد، الاربعاء، قائد قاعدة الأسد الجوية اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة.وقال وزير الدفاع في بيان، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له بإذن الله اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة قائد قاعدة الأسد الجوية، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية".

واضاف، "حيث كان للفقيد دور بارز ومواقف بطولية أثناء خدمته العسكرية المشرفة".

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