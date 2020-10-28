الريال ينجو من الخسارة ويحقق تعادلا صعبا مع كلادباخ الالماني

2020/10/28 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نجا ريال مدريد من خسارة امام بروسيا مونشن كلادباخ الالماني ، بادراكه تعادلا صعبا في الدقائق الاخيرة بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريق الالماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.سجل للفريق الالماني ماركوس نورام في الدقيقتين 33 ، 58، فيما قلص الفارق للريال بن زيما في الدقيقة 87 ، وادرك التعادل كاسيميرو بالدقيقة 90./ انتهى

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