حزب بارزاني يشن هجوماً عنيفاً للعمال الكردستاني واتهامات غير مسبوقة

2020/10/28 | 01:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، الثلاثاء، على تصريحات قادة حزب العمال الكردستاني التركي (pkk)، مؤكدا انها "اصبحت مصدرا لصداع مواطني اقليم كردستان ومؤسساته التي تعد نتاج نضال وتضحيات الشعب الكردستاني لعشرات السنين".

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