طهران:سنرحب بعودة واشنطن الى الاتفاق النووي شرط توفير ضمانات

2020/10/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬مسعى‭ ‬ايراني‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬استقبالا‭ ‬لمرحلة‭ ‬امريكية‭ ‬جديدة‭ ‬،أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬أنها‭ ‬سترحب‭ ‬بأي‭ ‬عودة‭ ‬أميركية‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬لكن‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يقترن‭ ‬ذلك‭ ‬بـ»ضمانات‮»‬‭ ‬لعدم‭ ‬خروج‭ ‬واشنطن‭ ‬عنه‭ ‬مرة‭ ‬جديدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وبعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة،‭ ‬توصلت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬الى‭ […]

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