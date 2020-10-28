الترشيق والنوع

2020/10/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عودة الى الترشيق الحكومي، في دمج وزارات ومديريات عامة وأقسام ودوائر، تبرز أمامنا مشكلة تطوير الادارات من حيث النوع.قد تكون عملية دمج الكفاءات العملية من حملة الشهادات باباً من أبواب التطوير ، لكن لايمكن أن نقف عند هذا المستوى من دون الانتباه الى حصيلة تراكم الخبرات الوظيفية التي لها حدّان مهمان […]

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