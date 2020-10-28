الكاظمي يشيد برفض المتظاهرين اندساس الجماعات المنفلتة

2020/10/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جماعات‭ ‬منفلتة‭ ‬وعصابات‭ ‬أرادت‭ ‬حرف‭ ‬التظاهرات‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتظاهرين‭ ‬رفضوا‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬هادىء‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ .‬وقال‭ ‬عضو‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حاكم‭ ‬الزاملي‭ ‬ان‭ ‬التظاهرات‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬زخمها‭ ‬البشري‭ ‬السابق‭ ‬بسبب‭ ‬اختراق‭ ‬جبهات‭ ‬وشخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬لها‭ .‬ […]

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