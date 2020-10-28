2020/10/28 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

اقتنص ريال مدريد تعادلا في الثواني الأخيرة، بنتيجة (2-2) أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بوروسيا مونشنجلادباخ ماركوس تورام في الدقائق 33 و58، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 87، وكاسيميرو في الدقيقة (90+3).

وبهذا التعادل يرفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطتين في وصافة المجموعة الثانية، بينما يرفع ريال مدريد رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير.

المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الريال ينجو من الخسارة أمام مونشنجلادباخ في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الريال ينجو من الخسارة أمام مونشنجلادباخ في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).